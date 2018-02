Proces-Holleeder overstijgt aanklacht justitie

Als maandag het megaproces tegen Willem Holleeder (59) van start gaat, dan begint een groter gevecht dan alleen dat van justitie om de ‘topcrimineel’ voor de rest van zijn leven op te bergen achter de tralies. Ook zijn zussen Astrid en Sonja en zijn vroegere vriendin Sandra den Hartog is er veel aan gelegen Holleeder in de cel te houden. Zij zijn cruciale getuigen.

,,Dat heeft Willem dus gedaan.” Het waren de eerste woorden die Sandra den Hartog sprak toen ze in oktober 2000 hoorde dat haar partner Sam Klepper was geliquideerd, zo valt te lezen in een van haar verklaringen bij de politie. Ze verdacht Holleeder direct. Later werd ze door de manier waarop hij zich over haar ontfermde op een ander denkspoor gezet, zij het tijdelijk.

In 2015 kwam naar buiten dat Den Hartog met de zussen van Holleeder bij de politie belastende verklaringen had afgelegd. ‘Vrouwen vloeren Holleeder’, kopte De Telegraaf op 24 maart. Astrid en Sonja Holleeder bleken in het geheim gesprekken met hun broer te hebben opgenomen om informatie te verzamelen.

Over de doodsangsten die beide zussen daarbij zeggen te hebben uitgestaan, deed Astrid Holleeder in 2016 een boekje open in het autobiografische ‘Judas’. Een aanklacht tegen haar broer, verpakt in een dramatische familiekroniek van 571 pagina’s. Het werd een regelrechte bestseller. ,,Broer”, schrijft Astrid in het nawoord. ,,Het breekt mijn hart dat ik jou moet laten opsluiten, maar geloof me dat ik samen met jou daarbinnen zit. Ik geef jou levenslang, maar heb daardoor zelf ook levenslang.”

Justitie was verrast door de publicatie en noemde die zelfs ,,onwenselijk”. Maar de aanklager bestempelde het werk ook als ,,een testament van de persoon Astrid Holleeder, geen verklaring van de getuige Astrid Holleeder”.

Willem Holleeder heeft het boek steevast betiteld als een verzameling leugens; onderdeel van een zorgvuldig geregisseerde mediacampagne om de beeldvorming rond zijn persoon te versterken. Op deze manier kan van een eerlijk proces geen sprake zijn, klaagde Holleeder, hoezeer zowel het OM als de rechtbank hem ook bezwoer dat hij daarvoor niet hoeft te vrezen.

Astrid Holleeder is advocaat. Kort na de verschijning van ‘Judas’ moest ze stoppen met werken en dook ze onder. In oktober 2017 publiceerde zij opnieuw een boek, ‘Dagboek van een getuige’. Daarin beschrijft zij haar huidige totaal ontregelde bestaan. Justitie – opnieuw overvallen door de publicatie – krijgt een veeg uit de pan, omdat zij haar veiligheid slecht vindt geregeld.