De winterse week is begonnen. In de nacht van zaterdag op zondag was het in Deelen, bij Arnhem, en in Maastricht met -1,1 graden het koudst. Deze eerste nachtvorst van deze koude week ziet Weeronline als startpunt van de winterweek. ,,Op verschillende plaatsen valt een klein beetje sneeuw, wat ook aangeeft dat we in koudere lucht zijn beland’’, aldus een woordvoerder van de weerdienst.

De nachten worden vanaf nu volgens Weeronline voorlopig steeds kouder. Eventuele schaatspret is waarschijnlijk echter van korte duur. Volgend weekend wordt het vermoedelijk alweer minder koud.

In de nacht van zondag op maandag komt het op veel plaatsen tot een graadje vorst. Dinsdag tot en met donderdag is het naar verwachting vrij zonnig en koud winterweer. In de nacht vriest het 3 tot 8 graden en aan de grond kan de temperatuur lokaal zelfs onder de -10 graden duiken. Regionaal kunnen ook wolkenvelden voorkomen die overdag oplossen. Onder de bewolking kan het blijven vriezen, waardoor er kans is op een regionale ijsdag.

Volgend weekend stijgt de temperatuur geleidelijk. Vooral in het oosten kan het ’s nachts nog wel vriezen, maar in het westen blijft de temperatuur boven nul. De middagtemperatuur stijgt geleidelijk naar 3 tot 6 graden en dat doet tot dan toe gevormd ijs geen goed, meldt Weeronline.