Campagne ‘Stop CO-vergiftiging’ van start

Mensen herkennen vaak de symptomen niet van koolmonoxidevergiftiging. Daarom beginnen Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting maandag een landelijke campagne ‘Stop CO-vergiftiging’. Het doel is om de kennis over symptomen van koolmonoxide te vergroten.

,,Koolmonoxide is een serieus probleem, maar krijgt in de samenleving nog steeds onvoldoende aandacht. Als we met elkaar de signalen eerder herkennen en actie ondernemen kunnen gewonden en zelfs doden worden voorkomen”, zegt René Stumpel, forensisch arts en directeur Publieke gezondheid GGD Gooi en Vechtstreek.

Symptomen van een koolmonoxidevergiftiging zijn onder meer: hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid, duizeligheid en versnelde hartslag.

Een koolmonoxidevergiftiging ontstaat veelal door een kapotte geiser of CV-ketel.

Alleen al de afgelopen drie maanden zijn meer dan zestig slachtoffers met een koolmonoxidevergiftiging in het ziekenhuis opgenomen, aldus de organisatie.