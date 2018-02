De Vries mag niet bij verhoor Holleeder zijn

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries, als journalist aanwezig in de ‘bunker’, mag het strafproces tegen Willem Holleeder maandag niet verder bijwonen. De Vries is getuige in de strafzaak en wordt in april gehoord. De rechtbank wil niet dat getuigen in de zaak aanwezig zijn op de momenten dat Willem Holleeder zelf wordt gehoord.

Vlak voordat het verhoor van Holleeder maandagmiddag startte, werd De Vries de zaal ingeroepen door rechtbankvoorzitter Frank Wieland. Daar kreeg hij te horen dat hij moest vertrekken. De Vries werd eerder opgeroepen bij de onderzoeksrechter. Hij beriep zich daar op zijn verschoningsrecht. Wel gaf hij aan in de rechtszaal vragen te willen beantwoorden.