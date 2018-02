Den Haag – Camerabeeldspecialisten politie winnen Cedris Waarderingsprijs

De jury, onder leiding van de voorzitter van Cedris Job Cohen, zei over het camerabeeldspecialistenproject: ‘De jury heeft bijzondere waardering voor de wijze waarop in het project van AutiTalent in samenwerking met de Dienst Regionale Recherche van Den Haag, volop vanuit de kracht van de medewerker wordt gehandeld. De specifieke vaardigheden van de medewerkers worden hier ingezet als onderscheidend vermogen. Talenten waar de markt behoefte aan heeft. Het is een bewezen succes met een grote inzet en kans op doorontwikkeling. Dit geldt voor het inzetten van mensen met autisme in andere regio’s door ook daar de beperking in te zetten als een uniek talent. De jury vindt het feit dat dit een marktinitiatief is waarin op een natuurlijke wijze gebruik wordt gemaakt van talenten van mensen, dusdanig onderscheidend dat zij de winnaar zijn geworden van de eerste Cedris Waarderingsprijs.’