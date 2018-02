Laatste update: 05-02-2018 | 18:09 Zaaknummer: 2017290454 Datum delict: 06-10-2017 Plaats delict: Eindhoven, Den Haag

Deze man staat in Eindhoven met een gestolen pas te pinnen. Met diezelfde pas is ook in Den Haag en Utrecht gepind. De dieven reizen dus wat af om met de pas geld op te nemen. Het slachtoffer is op deze manier toch een paar duizend euro armer geworden.