Gezaghebber Sint-Eustatius teleurgesteld

Charles Woodley, gedeputeerde van Sint-Eustatius, is teleurgesteld in de beslissing van Nederland om het lokale bestuur aan de kant te schuiven. ,,We zagen het aankomen, maar vinden het volkomen onterecht.”

Volgens staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties is er op het eiland sprake van financieel wanbeleid. ,,Maar Nederland heeft een college financieel toezicht ingesteld en het college vindt dat helemaal niet”, meent Woodley.

,,Nederland beantwoordt onze vragen niet, ze negeren het huidige bestuur”, vervolgt hij. ,,Al heel lang vragen we om geld om bijvoorbeeld de wegen te verbeteren.”

Het bestuur van Sint-Eustatius overlegt maandag en dinsdag intern over de kwestie en zal ook met advocaten praten over een aanpak van de situatie. Het eiland wil desnoods internationaal aandacht voor de zaak vragen.

Via de radio wordt de bevolking op de hoogte gehouden van het standpunt van de politici. Ook wordt er een ‘townhall meeting’ gehouden waar mensen vragen kunnen stellen.