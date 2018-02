Grote schoonmaak voor Rotterdamse Markthal

De Markthal in Rotterdam wordt deze week ’s nachts grondig schoongemaakt. Deze boenbeurt die enkele nachten in beslag zal nemen, is bedoeld om korte metten te maken met de muizenplaag waar het iconische gebouw al enige tijd mee kampt.

Tegelijkertijd wordt de Markthal ook beter ‘muizenproof’ gemaakt, bevestigt directeur Marcel Kroes na berichtgeving in het AD. Dat betekent dat gaatjes en kiertjes zoveel mogelijk dicht worden gemaakt om muizen makkelijker buiten de deur te houden. Tijdens de schoonmaak kijken experts waar de knaagdiertjes zich ophouden.

Ook krijgen de ondernemers tips hoe zij de hygiëne rond hun kraam kunnen verbeteren. Bij een recente controle van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bleek dat er bij de helft van de zaken iets mis was met de hygiëne. Bij negentien gelegenheden werd ongedierte aangetroffen.