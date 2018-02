Ingreep Sint-Eustatius ‘zo lang als nodig’

Staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) zegt dat de ingreep op Sint-Eustatius ,,zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk” zal duren. Knops durft niet in te schatten hoeveel tijd het gaat kosten, dat ligt volgens hem aan hoe snel vooruitgang kan worden geboekt.

Knops wil zo snel mogelijk maatregelen nemen. Hij noemt verbetering van infrastructuur en welzijn ,,zodat inwoners in ieder geval het gevoel krijgen dat ze eerlijk behandeld worden” en het op orde brengen van het financieel beheer en het bestuur.

Knops benadrukt dat het gaat om een ,,forse ingreep” die volgens hem ,,wel noodzakelijk” is. Bestuurders houden zich niet aan de wet. Knops wijst erop dat sociale zaken en infrastructuur zo slecht zijn geregeld, dat er armoede heerst en er geen wegen worden aangelegd.

De Tweede Kamer behandelt het voorstel om het bestuur op het eiland over te nemen maandag al, een stemming erover volgt dinsdag. Ook de Eerste Kamer is gevraagd het plan in een spoedprocedure te bespreken. Dat debat staat voor dinsdagavond gepland, met een stemming direct daarna.

Wie het bestuur op het eiland tijdelijk op zich zal nemen – als beide Kamers ermee hebben ingestemd – wil het ministerie nog niet zeggen.