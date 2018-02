Musical Soldaat van Oranje gaat voor 8 jaar

De musical Soldaat van Oranje wordt opnieuw verlengd. De voorstelling in de TheaterHangaar in Katwijk is nu te zien tot en met september van dit jaar. Dit betekent dat de voorstelling dit najaar bijna acht jaar te zien zal zijn. Er is nog nooit een theaterproductie in Nederland geweest die deze looptijd heeft gehaald.

Soldaat van Oranje gaat over verzetsman Erik Hazelhoff Roelfzema. Het stuk is gebaseerd op zijn memoires uit de Tweede Wereldoorlog. De voorstelling beleefde eind oktober 2010 haar première; de try-outs waren te zien vanaf 10 oktober.

De cast is deze week deels vervangen. Theo Martijn Wever en Alex van Bergen delen de rol van Erik Hazelhoff Roelfzema. Debbie Korper en Wivineke van Groningen zijn teruggekeerd bij de productie en delen de rol van Koningin Wilhelmina. Andere acteurs, zoals Marcel Harteveld en Flen Huisman, blijven de komende maanden in de voorstelling spelen.