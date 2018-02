‘Nederland is Sint-Eustatius aan het pesten’

WILLEMSTAD – Op Sint-Eustatius is met verbazing en boosheid gereageerd op de beslissing van staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties om het bestuur van Sint-Eustatius over te nemen. Volgens gedeputeerde Derrick Simmons maakt Nederland zich schuldig aan ‘bullying’, pesten.

Simmons en andere leden van de eilandsraad voelen zich overvallen door de beslissing, die zonder overleg zou zijn genomen. Volgens hen maakt Nederland zich schuldig aan de schending van internationale regels. Daarvoor willen ze naar de Verenigde Naties stappen.

Knops is niet verrast. ,,Die reactie had ik ook wel verwacht, zeker bij een aantal mensen, zeker bij degenen die verantwoordelijk zijn voor de situatie die ontstaan is”, zei hij na afloop van het debat in de Tweede Kamer naar aanleiding van het besluit.

Een gang naar de VN staat hen vrij, aldus Knops. Hij benadrukte dat het overnemen van het gezag niet zijn eerste keuze was. ,,Veel mensen wilden niet spreken met Nederland. Ze waren niet vatbaar voor een normaal gesprek. Wetteloosheid kunnen we niet toestaan. Als dit in Nederland gebeurde hadden we al lang ingegrepen.”

Knops grijpt in omdat een ‘commissie van wijzen’ heeft vastgesteld dat burgers en bedrijven zuchten onder ,,grove taakverwaarlozing” door het eilandbestuur. Hij wil waarnemend gezaghebber Julian Woodley en de gedeputeerden van het Bovenwindse eiland, te vergelijken met burgemeester en wethouders, afzetten.