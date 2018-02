NVWA onderzoekt rokende Hiddema

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzoekt de uitzending van Dit was het nieuws van zondagavond, waarin een rokende Theo Hiddema was te zien. De advocaat en het Tweede Kamerlid van Forum voor Democratie deed mee als panellid en stak een sigaret op.

Een woordvoerster van de NVWA zegt maandag dat wordt onderzocht ,,onder wat voor omstandigheden dit is gebeurd”. Volgens de wet mag niet worden gerookt in een ruimte waar werkzaamheden worden verricht. Tv-studio’s vallen daar ook onder.

,,Wilt u even roken?”, vroeg presentator Harm Edens. Hij gaf Hiddema ,,een geïmproviseerde asbak” in de vorm van een leeg waterglas, waarna deze met zijn aansteker de sigaret aanstak.

AVROTROS zegt in een reactie dat het zich ervan bewust was dat het niet is toegestaan voor gasten in tv-programma’s te roken. Maar het intermezzo met Theo Hiddema en de sigaret ,,ontstond heel spontaan” tijdens de opnames en ,,was zo grappig” dat is besloten het fragment in de uitzending te laten.

,,Wij keuren roken niet goed en willen het zeker niet aanmoedigen”, stelt een zegsvrouw van de omroep. ,,Maar de onverwachte, leuke situatie paste helemaal bij het programma.”

Het was de laatste uitzending van het huidige seizoen. Er keken ruim een miljoen mensen naar. Eerder werd de VPRO beboet voor een uitzending van Zomergasten waarin Hans Teeuwen zat te roken.

Hiddema zelf reageerde ook: ,,Iedereen die zich hier druk om maakt, wens ik een maagzweer toe.”