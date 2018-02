Partijen komen met kandidaten gemeenteraad

Alle politieke partijen die willen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, moeten maandag hun lijst kandidaten inleveren. Dat gebeurt bij het centraal stembureau in elke gemeente waar op 21 maart verkiezingen zijn.

Het inleveren van de kandidatenlijsten op de zogenoemde dag van kandidaatstelling kan tussen 9.00 en 17.00 uur. Dinsdag controleren de centrale stembureaus van de 335 deelnemende gemeenten alle gegevens in een niet-openbare zitting. Vrijdag wordt dan in een openbare zitting bekendgemaakt wie kan meedoen.

Een nieuwe politieke partij, of een partij die in de gemeenteraad maximaal vijftien zetels heeft, mag hoogstens vijftig kandidaten op de lijst zetten. Bij een politieke partij die al zestien of meer zetels bezet, gaat het om maximaal tachtig kandidaten.

Van de landelijke partijen wil het CDA in 332 gemeenten meedoen. Daarna volgen PvdA en VVD. Hekkensluiter is Forum voor Democratie, dat alleen in Amsterdam onder eigen naam voor raadszetels strijdt.