Paul Simon in Ziggo Dome met afscheidstournee

AMSTERDAM – De Amerikaanse zanger Paul Simon stopt met touren. Tijdens zijn laatste serie concerten doet de 76-jarige artiest dit jaar ook Nederland aan. Simon staat 7 juli in de Ziggo Dome in Amsterdam met zijn Farewell Tour, meldt concertorganisator Mojo.

De kaartverkoop begint vrijdag. Paul Simon en zijn band brengen tijdens de afscheidstournee bekende nummers als als You Can Call Me Al en The Boy in the Bubble. Met Art Garfunkel scoorde Simon ook nog hits met nummers als Bridge Over Troubled Water en The Sound of Silence.