Laatste update: 05-02-2018 | 17:31 Zaaknummer: BVH2017250641 Datum delict: 07-12-2017 Plaats delict: ‘s-Hertogenbosch

In een drogisterij in de Rompertpassage in ’s-Hertogenbosch pleegt een vrouw op donderdag 7 december 2017 een winkeldiefstal. De dievegge stopt diverse goederen in een winkelmandje en vervolgens verdwijnen de goederen in haar tas. Ze verlaat de winkel zonder te betalen.