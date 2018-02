Zorgen over toename minderjarige prostituees

Justitie in Midden-Nederland maakt zich zorgen over meisjes die op steeds jongere leeftijd als prostituee werken. Meisjes van dertien jaar zijn geen uitzondering, bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) na berichtgeving hierover in De Telegraaf.

Politie en justitie in de regio Midden-Nederland draaien tussen de dertig en veertig onderzoeken naar mensenhandel per jaar. Uit die onderzoeken komt naar voren dat er in helft van de gevallen sprake is van minderjarigen die in de prostitutie werkzaam zijn. Het OM spreekt van een groeiende landelijke trend. „We zien meer jonge tieners die slachtoffer zijn en we zien ook de leeftijden langzaam dalen.”

Volgens het OM gaat het veelal om meisjes die zelf voor de prostitutie hebben gekozen. Deze tienermeisjes zien prostitutie als een makkelijke en snelle manier om geld te verdienen, schetst het OM. Deze meisjes hebben in de meeste gevallen een lager IQ en zien zichzelf niet als slachtoffer. ,,Het lijkt ook alsof er een probleem is op het gebied van moraal”, aldus het OM.