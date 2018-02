Hommage aan Guus Verstraete in Beeld en Geluid

André van Duin, Joop van den Ende en Ron Brandsteder werken mee aan een hommage aan de vorig jaar overleden televisieregisseur Guus Verstraete. De presentatie van dit theaterprogramma in Beeld en Geluid in Hilversum is in handen van Paul de Leeuw.

Verstraete regisseerde programma’s als Wedden dat..?, Ron’s Honeymoonquiz, De Ep Oorklep Show, de Surpriseshow en Mooi! Weer De Leeuw. ,,Stuk voor stuk kijkcijferhits die hun plaats in de geschiedenis van het Nederlandse televisie-amusement hebben verdiend”, stelt Beeld en Geluid.

,,Tijdens dit eerbetoon aan Verstraete besteden we aandacht aan zijn bijzondere gaven als televisieregisseur, zijn neus voor jong talent, zijn betekenis voor de Nederlandse televisie en zijn omvangrijke nalatenschap.” Familie en vrienden van Verstraete wonen het uitverkochte theaterprogramma maandagmiddag 12 februari bij.