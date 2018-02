Ook aangifte verslavingszorg tegen tabak

Tien verslavingszorginstellingen sluiten zich aan bij de aangifte in de lopende zaak tegen de tabaksindustrie. ,,Tabaksverslaving is een ernstige verslavingsziekte, vergelijkbaar met alcohol- en drugsverslavingen. Het is een verslaving die grote gezondheidsschade teweegbrengt en dikwijls de dood tot gevolg heeft”, stelt brancheorganisatie Verslavingskunde Nederland.

Vorige week werd bekend dat de ziekenhuizen Antoni van Leeuwenhoek en het Universitair Medisch Centrum Groningen aangifte doen tegen de industrie. Ook GGZ-instelling Parnassia sloot zich hierbij aan. Daarmee hopen ze justitie zover te krijgen een strafzaak te beginnen tegen de vier grote tabaksproducenten die in Nederland actief zijn.

De organisaties aangesloten bij Verslavingskunde Nederland die de aangifte onderschrijven zijn onder meer Jellinek, Verslavingszorg Noord Nederland, Vincent van Gogh Instituut, Leger des Heils en Cliëntenorganisatie Het Zwarte Gat.

Het Openbaar Ministerie kan nog niet zeggen of de aangifte leidt tot een strafzaak. ,,We bestuderen de aangifte nog. Ik kan hier nog geen tijdspad voor geven”, zegt een woordvoerster.

Strafrechtadvocate Bénédicte Ficq zou niet weten waarom het niet tot strafvervolging komt. ,,Mensen bewust ziek maken mag niet. Daarmee is het bewust verslaafd maken een strafbaar feit”, stelde de advocate eerder. Zij deed in 2016, namens een aantal maatschappelijke organisaties en patiënten, aangifte tegen de grote tabaksfabrikanten. De tabaksindustrie heeft volgens Ficq een misdadig oogmerk. Zij noemt het idioot dat een ziekmakend, potentieel dodelijk product als de sigaret zo maar mag worden verkocht.