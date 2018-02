SummerNights opent met Gershwins Summertime

Het Radio Filharmonisch Orkest speelt samen met Laura Mvula en Gretchen Parlato op zaterdag 30 juni Gershwins Summertime. Met dit openingsconcert brengt de dertigste editie van Robeco SummerNights een ,,ultieme ode” aan de zomer. In totaal staan tijdens de zomerprogrammering van Het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam in juli en augustus meer dan tachtig concerten op het programma.

Het Concertgebouw wil met Star Wars – Live in Concert een nieuwe traditie beginnen. Dit keer is de allereerste Star Wars-film A New Hope te zien waarbij de filmmuziek wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Verder brengen onder anderen Barry Hay, Lucas Hamming, Anne Soldaat en Sandra van Nieuwland een eerbetoon aan Elvis Presley en viert violiste Liza Ferschtman het honderdste geboortejaar van Bernstein met zijn Serenade.

Ook Jett Rebel komt langs en philharmonie zuidnederland sluit met Last of the SummerNights de populaire concertreeks af.

De kaartverkoop is inmiddels begonnen.