Volkswagen blijft populair bij autodief

Duitse automerken blijven onverminderd in trek bij autodieven. Koploper in de diefstalstatistieken is Volkswagen. In 2017 werden er 2321 auto’s van dit merk gestolen. BMW en Audi volgen daarna na met respectievelijk 709 en 678 auto’s.

Dat blijkt het uit het overzicht van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) over 2017. De Duitse merken worden niet alleen vaak gestolen, de voertuigen worden ook maar mondjesmaat teruggevonden. Volgens AVc wordt net iets meer dan een eenderde van de ontvreemde Duitse wagens opgespoord.

Wie Land Rover rijdt, moet oppassen. In 2017 werden deze luxe SUV’s 117 keer gestolen. Dat komt neer op een diefstalrisico van 1 op 250. Deze dure auto’s zijn vaak wel op te sporen. Van elke twee gestolen Land Rovers wordt er een weer teruggevonden. Over heel 2017 werden er 8257 auto’s gestolen, een daling van 10 procent ten opzichte van 2016. Auto’s met een leeftijd van vier tot zeven jaar worden vaker gestolen dan jongere exemplaren.

De trend is dalend zegt AVc. In 2000 ging het nog om 25.000 diefstallen. De toegenomen beveiliging zoals tracking en tracing-systemen schrikken criminelen af. VolgensTitus Visser, directeur AVc, is de opsporing ook verbeterd. ,,Politie, RDW en verzekeraars werken steeds intensiever samen bij het opsporen van gestolen auto’s en de bijbehorende daders. Dit werpt zijn vruchten af.”

Bij motorfietsen is er juist een stijging te zien van 3 procent. Bij dieven zijn Yamaha en Suzuki het populairst. Het merk KTM laat de grootste stijging zien, van 119 vorig jaar naar 161 gestolen exemplaren in 2017.