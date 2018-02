Zijlstra: deur staat open voor Turkije

De ,,deur staat open” om de betrekkingen met Turkije te normaliseren ,,maar wel op basis van gelijkwaardigheid”, zei minister Halbe Zijlstra (Buitenlandse Zaken) dinsdag in de Tweede Kamer. ,,We moeten het ook niet te groot maken”, voegde hij eraan toe.

Een dag eerder werd bekend dat Nederland zijn ambassadeur definitief terugtrekt uit Ankara. Die is al sinds maart vorig jaar niet welkom in Turkije. Dat gebeurde nadat het kabinet had geweigerd hier twee Turkse ministers campagne te laten voeren voor een referendum.

,,We zetten de relatie niet in de vrieskast”, aldus de minister tijdens het vragenuurtje. De tijdelijke zaakgelastigde blijft de Nederlandse belangen in Turkije behartigen en een nieuwe Turkse consul-generaal voor Deventer kan volgens Zijlstra gewoon komen.

Turkije wil de relatie wel herstellen, maar eist een eerste stap van Nederland. Dat weigert het kabinet dat vooral naar de toekomst wil kijken. Beide landen hebben een ,,heel verschillend beeld” van de gebeurtenissen van maart vorig jaar, aldus Zijlstra.

Hij twijfelt of de Turkse regering de band echt wil normaliseren. Daarover is sinds eind november gesproken. ,,Als je relaties echt wil verbeteren, zeg ik ook richting Turkije, dan moet je ook in staat zijn over zaken heen te stappen. En als je dan een disbalans wilt aanbrengen dan zeg je eigenlijk dat je de relatie niet wilt verbeteren.”

Binnenkort is er een top tussen EU en Turkije. Het is voor Turkije ,,buitengewoon onhandig” daar te zitten met een EU-land waar je geen normale betrekkingen mee hebt, aldus Zijlstra. ,,Het is voor hun uiteindelijk toch lastiger dan voor ons.”