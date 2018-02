Amsterdam wil aansluiten bij aangifte tabak

De gemeente Amsterdam steunt de aangifte van advocaat Benedicte Ficq tegen de tabaksindustrie en bekijkt of het juridisch mogelijk is zich bij die aangifte aan te sluiten. Wethouder Eric van der Burg (zorg) wil daarmee een statement maken, zegt hij: ,,We zijn al jaren hard bezig een rookvrij Amsterdam te realiseren. Het ondersteunen van de aangifte tegen de tabaksindustrie past in deze lijn.”

Verschillende ziekenhuizen en verslavingsinstellingen hebben zich al eerder aangesloten. Ficq deed de aangifte in 2016 namens een aantal maatschappelijke organisaties en patiƫnten. Volgens haar heeft de sigarettenindustrie een misdadig oogmerk.

Het Openbaar Ministerie kan nog niet zeggen of de aangifte leidt tot een strafzaak.