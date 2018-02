‘Bestuur Sint-Eustatius geeft zich niet over’

Het bestuur van Sint-Eustatius wacht de komst van staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties zelfverzekerd af. Volgens gedeputeerde Charles Woodley gaat het bestuur zich niet ,,overgeven”.

Staatssecretaris Knops komt woensdag op het eiland aan om de bestuurders te informeren dat Nederland de lokale politici aan de kant schuift omdat er sprake is van een alarmerende situatie. Ook zal Knops een regeringscommissaris installeren.

Volgens Woodley handelt Nederland vanuit ,,een imperialistische en koloniale houding”. Hij wil internationaal aandacht vragen voor de situatie. ,,En dan zal Nederland zelf negatief in het nieuws komen.”

Sinds maandag is het bestuur in overleg, onder meer met juristen. Het heeft nog geen officiële reactie naar buiten gebracht over de beslissing van Nederland.

Clyde van Putten, de leider van de grootste coalitiepartij van Sint-Eustatius de PLP, heeft tegenover media gezegd de beslissing van Nederland ,,niet te zullen accepteren”.