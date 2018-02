D66 wil verplichte chip voor kat

Katten moeten net als honden verplicht een chip krijgen. Regeringspartij D66 wil met de maatregel het aantal zwerfkatten terugdringen. De partij zegt steun van een meerderheid van de Tweede Kamer te hebben. Met een chip kan een eigenaar van een kat sneller worden teruggevonden.

,,Daarnaast doden katten miljoenen vogels per jaar. Minder katten op straat betekent minder dode vogels, en dat willen we. Ook zijn katten medeverantwoordelijk voor een aantal infectieziekten bij mensen”, aldus D66-Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot.

De Dierenbescherming steunt het voorstel van D66. ,,Dat zorgt ervoor dat mensen zich bij de aanschaf van een kat bewuster zijn van hun zorgplicht en voorkomt mogelijk ook dumpen”, aldus de organisatie.

In een brief aan de Tweede Kamer vragen 35 gemeenten ook om de verplichtstelling van een kattenchip. In het voorstel van D66 krijgen gemeenten de ruimte om eigenaren te verplichten hun kat te laten chippen. Voorwaarde hiervoor is dan wel dat zwerfkatten in de gemeente een probleem moeten vormen.

Woensdag spreekt de Tweede Kamer over het voorstel tijdens een debat over dierenwelzijn met minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).