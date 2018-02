Koning zet zich in voor Nederlandse IOC-zetel

Koning Willem-Alexander zal als erelid van het Internationaal Olympisch Comité bevorderen dat het comité weer een Nederlands lid krijgt, na het terugtreden van de in opspraak geraakte Camiel Eurlings. ,,Maar het IOC bepaalt dat zelf”, verduidelijkte de koning tijdens een gesprek met Nederlandse media in Peking. Zelf heeft hij na zijn vertrek bij het IOC in 2013 geen spreek- en stemrecht meer.

De koning hoopt bij de vrijdag beginnende Winterspelen in Pyeongchang op Nederlands goud op bijvoorbeeld de 10 kilometer. Maar die medaille hoeft niet per se te worden behaald door Sven Kramer. ,,Ik ben natuurlijk voor elke Nederlander die deelneemt aan de 10 kilometer”, aldus Willem-Alexander. Hij vertrekt donderdag naar Zuid-Korea, waar hij een deel van de Spelen zal bijwonen.

Zonder partij te kiezen, sprak de koning zijn waardering uit voor de Friese schaatser. ,,Je moet wel erkennen dat wat Sven Kramer betekend heeft voor de schaatssport heel bijzonder is. Hij heeft zo’n ongelofelijk mooie rol voor de schaatssport en voor Nederland gespeeld, dat ik hoop dat hij een goede prestatie neerzet. Maar uiteindelijk gaat het er om dat een Nederlander goud wint.”

De koning zal de 10 kilometer zelf niet bijwonen. De 5 kilometer wel. Ook koningin Máxima, die een dag later dan haar man naar Zuid-Korea vertrekt, is daar bij.