Koudste februarinacht in zes jaar

De nacht van dinsdag op woensdag was de koudste februarinacht sinds 2012. Dat meldt Weerplaza. Op diverse plaatsen daalde de temperatuur aan de grond tot onder de -10 graden. Sinds 2012, toen minima werden gemeten van ruim -20 graden, is het in februari niet meer zo koud geweest in Nederland.

In het Drentse Eelde, het Overijsselse Heino en het Noord-Hollandse Wijk aan Zee was rond 06.15 uur sprake van -10 of lager.

Weerplaza verwacht dat de temperatuur de komende dagen geleidelijk omhoog gaat. In de nacht naar donderdag vriest het naar verwachting vooral in het oosten van het land nog matig. In de loop van vrijdag is er kans op sneeuw. Als het gaat sneeuwen, wordt ongeveer 1,5 centimeter verwacht.