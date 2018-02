Minister pakt ‘valse start’ baby’s aan

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid wil de zorg voor pasgeborenen en voorlichting over zwangerschap en bevalling verbeteren. Te veel pasgeborenen maken nu nog een valse start, vindt hij.

De Jonge wijst erop dat ,,de eerste duizend dagen van een kind cruciaal zijn voor een goede ontwikkeling”. Maar 14 procent van de Nederlandse kinderen raakt meteen achterop, doordat ze bijvoorbeeld te vroeg of te licht ter wereld komen. Diepliggendere oorzaken daarvan zijn vaak psychische problemen van de ouders, armoede en schulden. Wie in een achterstandswijk geboren wordt, loop meer kans dan andere kinderen de eerste verjaardag niet te halen. Kinderen maken een slechte start ook niet zomaar goed en zijn ook later vaak nog minder gezond.

De Jonge wil dat onder andere de verloskundige, de kraamzorg, wijkteams en de jeugdgezondheidszorg beter gaan samenwerken. Ook de voorlichting over anticonceptie en een gezonde zwangerschap moet beter. Samen met gemeenten en andere betrokkenen komt hij met een landelijk actieprogramma.