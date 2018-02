Politie zoekt specifieke getuige Wittenburg

In verband met de dodelijke schietpartij in een buurthuis aan de Grote Wittenburgerstraat is de politie in Amsterdam op zoek naar een specifieke getuige. Het gaat om een man met een kinderwagen, die volgens de politie ”zichtbaar aandacht” had voor een BMW die met het schietincident in verband wordt gebracht. De man liep vlakbij het buurthuis op de Kleine Wittenburgerstraat.

Ook andere mensen die de auto hebben gezien, wordt gevraagd zich te melden. Het rijgedrag van de bestuurder moet zijn opgevallen, aldus de politie. De BMW is op 5 januari gestolen in Houten en reed rond met valse kentekenplaten. Het vermoeden is dat dit de vluchtauto was. Op de avond van het schietincident werd de auto brand gestoken op de Dantestraat in Zuidoost, maar hij kon op tijd worden geblust. De recherche hoopt daarom dat er sporen kunnen worden veiliggesteld.

Bij het schietincident werd de zeventienjarige stagiair Mohammed Bouchikhi dodelijk getroffen. Twee mensen raakten gewond, onder wie de negentienjarige Gianni L., die mogelijk het doelwit was van de schutters.