Serie interviews Wim Kok over vakbond online

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam heeft meer dan tien uur aan nieuwe interviews met oud-premier en oud-vakbondsleider Wim Kok online geplaatst.

In de interviews praat Kok met IISG-onderzoeker Dennie OudeNijhuis en VPRO-journalist Leonard Ornstein over zijn tijd bij de vakbeweging. De gesprekken gaan onder meer over de rol van de vakbeweging, over maatschappelijke vernieuwing en over de fusie tussen de vakcentrales NKV en NVV tot de FNV in 1976, waarvan Kok de voorzitter werd.

In totaal werkte Kok 25 jaar voor de vakbeweging. Volgens het IISG was hij een van de belangrijkste vakbondsleiders van Nederland en is het uniek dat een vakbondsman zo intensief is ondervraagd over zijn verleden. De interviews staan op de website van het IISG en zijn voor iedereen te bekijken.