Aardbeving met kracht van 2.0 bij Loppersum

Bij het Groningse dorp Loppersum is donderdagmiddag een aardbeving geweest. Die had een kracht van 2.0. Dat is net zwaar genoeg om te voelen. Het is de elfde aardbeving in Groningen dit jaar. Daarvan was alleen die bij Zeerijp op 8 januari zwaarder: 3.4.

De beving gebeurde om 16.25 uur op ongeveer 3 kilometer diepte. Daar zit het gasveld van Groningen.

Volgens de veiligheidsregio Groningen zijn na de aardbeving geen meldingen geweest van incidenten. Diverse inwoners laten op sociale media weten dat ze de schok hebben gevoeld. RTV Noord kreeg tientallen meldingen over de beving vanuit Loppersum, Zeerijp en Garrelsweer.