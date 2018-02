Bijleveld: Kroon had meteen moeten melden

Oud-commando Marco Kroon had het geweldsincident in Afghanistan waar hij donderdag een verklaring over heeft afgelegd meteen moeten melden, vindt minister Ank Bijleveld van Defensie.

Ze wil verder haar mening niet geven over Kroons relaas. Het is volgens haar aan het Openbaar Ministerie om hiernaar te kijken. ,,Het is wel zo dat ik het normaal vind dat mensen, als er iets dergelijks gebeurt, het metéén melden en dat is ook het beleid bij Defensie. En dat is in dit geval niet het geval”, aldus Bijleveld.

Toen het verhaal vorig jaar bij Defensie bekend werd, is het volgens de minister meteen aan het OM gemeld.

De met de Militaire Willems-Orde onderscheiden Kroon verklaarde in het AD dat hij een tegenstander heeft doodgeschoten die hem eerder gevangen had gehouden en gemarteld. Hierna zou hij over het incident hebben gezwegen om de geheime operatie niet in gevaar te brengen.