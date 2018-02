Europese missie naar EMA-locaties Amsterdam

Amsterdam krijgt binnenkort een delegatie Europarlementariërs op bezoek die de beoogde verhuizing van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) uit Londen onder de loep wil nemen. De missie wordt geleid door de Italiaanse christendemocraat Giovanni La Via.

De leiders van de grote politieke fracties in het EU-parlement hebben de gevraagde missie goedgekeurd omdat er ophef is over het EU-agentschap. De stad Milaan had zich ook kandidaat gesteld maar verloor van Amsterdam door een loting.

Onlangs bleek dat het EMA-personeel tijdelijk gehuisvest wordt in een pand bij station Sloterdijk tot het nieuwe kantoor aan de Amsterdamse Zuidas af is. Dat was vooraf niet bekend en volgens Italiaanse parlementariërs wordt daardoor de continuïteit van het werk bedreigd. Het EU-parlement moet formeel instemmen met de verhuizing van het EMA.

De Italiaanse regering en de stad Milaan vechten het besluit van de EU-regeringsleiders om het EMA in Amsterdam te vestigen al aan bij het Europees Hof van Justitie. De Italianen willen dat het besluit wordt geannuleerd. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) zei vorige maand dat de keuze voor Amsterdam volgens de regels is gegaan.

EU-parlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) is erg kritisch over de missie. ,,Op 4 maart zijn de verkiezingen in Italië. Wat een toeval.”

In maart legt de delegatie haar bevindingen voor aan de milieucommissie van het parlement, waar ook Eickhout in zit. Hij verwacht dat in april plenair over het EMA zal worden gestemd.

Het agentschap moet uit Londen weg omdat de Britten in 2019 uit de EU vertrekken.