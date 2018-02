Kroon: ik doodde ontvoerder uit lijfsbehoud

De man die de onderscheiden militair Marco Kroon tijdens een geheime operatie in Afghanistan had uitgeschakeld, had hem gevangen gehouden en gemarteld. Dat zegt Kroon in een interview met het AD.

De militair zegt in de krant dat hij enkele weken door de man was vastgehouden, gemarteld en vernederd. Nadat hij werd vrijgelaten, zette hij de zoektocht in naar de man. Met als doel hem gevangen te nemen, omdat hij volgens Kroon de operatie en zijn makkers in gevaar kon brengen. Waarom Kroon door zijn ontvoerder werd vrijgelaten, licht hij niet toe.

Toen hij de man tegen het lijf liep, ontstond volgens Kroon een situatie van leven of dood. ,,Ik moest nu aan mijn eigen leven denken. Flitsen van zijn brute behandelingen tijdens mijn gevangenschap kwamen in een klap weer allemaal boven. Ik greep in een reflex naar mijn wapen en vuurde gericht mijn hele magazijn leeg op het lichaam van de man. Hij was dood.”

Kroon maakte enkele weken geleden via zijn advocaat bekend dat hij een incident in Afghanistan had gemeld aan Defensie. Dat heeft daarna het OM ingeschakeld. De vrees bestaat dat een behoorlijk aantal betrokkenen onderwerp wordt van strafrechtelijk onderzoek.