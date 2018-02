Twee Nederlanders in ‘glyfosaatcommissie’ EU

In de speciale commissie van het Europees Parlement die gaat onderzoeken hoe pesticiden toegelaten worden op de Europese markt zitten twee Nederlanders. Naast Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) neemt Gerben-Jan Gerbrandy (D66) zitting in de dertigkoppige ‘glyfosaatcommissie’, zo werd donderdag besloten in Straatsburg.

Het parlement stemde eerder deze week in met de oprichting van de commissie, die getuigen kan oproepen en niet-openbare studies opvragen. Aanleiding is de vijfjarige verlenging van de vergunning voor de omstreden onkruidverdelger glyfosaat van afgelopen november, mede gebaseerd op het oordeel van de Europese voedselveiligheidwaakhond EFSA dat het middel niet kankerverwekkend zou zijn.

De EFSA heeft zich volgens critici laten beïnvloeden door onderzoek dat Monsanto heeft aangeleverd. Dat chemiebedrijf is de fabrikant van het glyfosaathoudende middel Roundup.