Vijf grote feesten in Amsterdam op Koningsdag

Op Koningsdag vinden er dit jaar vijf grote evenementen plaats in Amsterdam. Net als vorig jaar zijn dat Loveland van Oranje, Oranjebloesem en Kingsland Festival en nieuw dit keer zijn Apenkooi Koninginnedag en Urban Music Festival.

Voor deze feesten moeten de bezoekers vooraf een kaartje kopen. De verkoop is donderdag begonnen. De evenementen zijn wederom aan de randen van de stad, in Meerpark, Blijburg aan Zee, het Olympisch Gebied, de Turbinestraat en bij de RAI. In de rest van de stad wordt de verjaardag van Willem-Alexander ook uitgebreid gevierd, met diverse vrijmarkten en kleinere evenementen.