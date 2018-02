Afscheidsconcert Elton John uitverkocht

Het afscheidsconcert van Elton John op 15 mei 2019 in de Ziggo Dome is uitverkocht. De kaarten waren binnen een mum van tijd weg, meldde Mojo. Volgens een woordvoerder zijn er alleen nog een paar viparrangementen beschikbaar.

Het concert maakt deel uit van de afscheidstournee Farewell Yellowbrick Road, die over vijf continenten gaat, drie jaar duurt en bestaat uit driehonderd optredens. Het optreden belooft een muzikale en visuele reis te worden door de carrière de Britse artiest van meer dan vijftig jaar hits. De zeventigjarige John zei eerder dat hij in prima conditie is: ,,Dat moet ook wel als je drie jaar gaat optreden”.

Elton John is een van de bestverkopende soloartiesten ooit, met 38 gouden, 31 platinum en multi-platinum albums, meer dan vijftig Top 40-hits en ruim 300 miljoen verkochte albums wereldwijd. Met het nummer ‘Candle In The Wind 1997’ scoorde hij het record van bestverkopende single ooit, met meer dan 33 miljoen verkochte exemplaren.

Na deze wereldtournee gaat de zanger meer tijd besteden aan de opvoeding van zijn kinderen.