Holleeder voelde in 2013 nattigheid

Willem Holleeder vreesde begin 2013 dat zijn zussen met justitie in gesprek waren. Aanleiding was de deal die zijn zus Sonja met de autoriteiten sloot over de afwikkeling van de criminele nalatenschap van Cor van Hout, zei ‘De Neus’ op de derde dag van zijn strafzaak.

Holleeder vond de transactie laag vergeleken met de waarde van met name de panden op de Alkmaarse Achterdam, die eigendom van Van Hout waren. Volgens hem hield zijn zus daar 9 miljoen euro aan over. ,,Ik dacht: 1,1 miljoen op 9 miljoen: daar moet iets tegenover staan. Hier is iets geregeld, dat kan niet anders.”

Van het ,,drukken en dreigen” dat Holleeder deed om erachter te komen hoe het zat, was twee jaar later bijna heel Nederland getuige. Toen werden fragmenten uit het (opgenomen) gesprek met zijn zus Sonja publiekelijk gemaakt.