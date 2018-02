Kabinet en basisonderwijs eens over werkdruk

Het kabinet en het basisonderwijs zijn het eens over het tegengaan van de werkdruk. Verlichting van de hoge werkdruk is, naast een hoger salaris voor leerkrachten, de belangrijkste eis van de actievoerende scholen. Maar het lijkt er niet op dat de aangekondigde stakingen nu ook van de baan zijn.

Het nieuwe kabinet kondigde al aan de komende jaren extra geld uit te trekken om de werkdruk tegen te gaan. In 2021 wordt dat jaarlijks 430 miljoen euro, maar dit jaar zou het nog bij 10 miljoen blijven. Het actievoerende onderwijs wilde dat minister Arie Slob (Basisonderwijs) eerder met meer geld over de brug zou komen, maar die hield tot dusver vol dat scholen eerst maar eens met een goed plan moeten komen. Over dat plan zijn ze het nu eens.

De schoolbesturen en vakbonden willen voor aanstaande woensdag in het noorden van het land opnieuw het werk neerleggen om hun eisen kracht bij te zetten. Het kwam eerder al tweemaal van een landelijke staking.