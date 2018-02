Nummer 3 op FvD-lijst Teunissen stapt op

Susan Teunissen, die bij de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar op de lijst van Forum voor Democratie (FvD) nog op plaats drie stond, is niet langer lid van de partij van Thierry Baudet.

,,Gezien de koers die FvD is ingeslagen en waaraan ik mij onmogelijk kan conformeren, heb ik vanmorgen mijn lidmaatschap opgezegd”, aldus Teunissen in een bericht via Twitter. ,,De manier waarop het partijbestuur omgaat met opbouwende kritiek is verre van democratisch.” Om welke kritiek het precies gaat, meldt ze niet.

Teunissen is kapitein bij de Koninklijke Landmacht en nam deel aan Nederlandse militaire missies in Mali en Afghanistan.

Het FvD heeft in de Tweede Kamer twee zetels: Baudet is fractievoorzitter, advocaat Theo Hiddema is het andere Kamerlid.