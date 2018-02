Oud-rechter Irak veroordeeld tot 5,5 jaar cel

De rechtbank Den Haag heeft een oud-rechter van het Hoge Iraakse Strafhof veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5,5 jaar. In die functie misbruikte de zeventigjarige man zijn macht door valse arrestatiebevelen te laten opmaken tegen zijn voormalige schoonzoon en diens broer.

Zij werden daarin beschuldigd van zeer ernstige misdrijven die zij in Irak zouden hebben gepleegd tijdens het regime van Saddam Hoessein. Met de valse arrestatiebevelen wilde hij zijn schoonzoon dwingen tot een scheidingsregeling en betaling van een geldbedrag. De schoonzoon is daardoor ook in Nederland aangehouden geweest. Zijn broer zat korte tijd vast in Irak.

De man moet zijn gewezen schoonzoon een schadevergoeding betalen. De man werd vanuit de rechtbank direct vastgezet.

De man heeft zowel de Nederlandse als de Iraakse nationaliteit. Ook is een deel van de feiten gepleegd in Nederland.