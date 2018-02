Vier mensen naar ziekenhuis na geweld Arnhem

Vier mensen zijn gewond geraakt door een ,,geweldsincident” in Arnhem. Drie van hen werden met verwondingen aangetroffen in een woning aan de Gemertstraat, aan de zuidwestkant van de stad, meldt de politie. In een woning aan aan de Heeswijkstraat, enkele honderden meters verderop, werd nog een gewonde man gevonden. Ook hij was mogelijk betrokken.

Alle vier de gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich precies heeft afgespeeld is onduidelijk. De politie kon nog geen details geven.