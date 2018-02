Bulgaarse vrouw gewond na steekpartij Zaandam

Een 28-jarige vrouw uit Bulgarije is vrijdagavond laat zwaargewond geraakt door een steekpartij in het centrum van Zaandam. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het Amsterdamse VU medisch centrum gebracht.

Een 44-jarige Bulgaar, die zich op het politiebureau meldde met een bebloed mes, is als verdachte aangehouden. Agenten troffen de vrouw daarna hevig bloedend aan in de Czaar Peterstraat. De recherche zoekt uit wat er zich precies heeft afgespeeld. Het onderzoek wordt volgens een politiewoordvoerder bemoeilijkt door taalproblemen.