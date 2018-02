Koning: onvergetelijk vrouwenpodium

Onvergetelijk, noemde koning Willem-Alexander het volledig Nederlands podium bij de vrouwen op de 3000 meter schaatsen bij de Winterspelen in Zuid-Korea. ,,Voor het eerst bij de vrouwen één, twee én drie. Om dat mee te maken is natuurlijk geweldig”, zei de koning tegen de NOS na de huldiging van olympisch kampioene Carlijn Achtereekte en de winnaars van het zilver en brons: Ireen Wüst en Antoinette de Jong. ,,Heel emotioneel en de blijdschap is groot, ook al met die zilveren plak van shorttracker Sjinkie Knegt. Het was moeilijk kiezen waar te kijken, maar dit zijn sportmomenten in je leven die je nooit meer vergeet.”

Een podium bij de vrouwen in het schaatsen met alle medaillewinnaars uit hetzelfde land is twee keer eerder voorgekomen op de 3000 meter: op de Olympische Spelen van 1984 (DDR) en 1998 (Duitsland).