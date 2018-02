Rutte: Zuid-Korea heeft het goed voor elkaar

Mark Rutte heeft in de korte tijd dat hij in Zuid-Korea is een goed beeld gekregen van de organisatie van de Olympische Spelen. ,,Het is heel positief. En dat hoor ik ook van de sporters terug. Eerder vanmiddag was ik even in het olympisch dorp. Dat is heel compact en de voorzieningen zijn goed, is mij gemeld. Ik vind ook eerlijk gezegd alles dat ik hier tegenkom heel positief”, zei de minister-president tijdens een bezoek aan het Holland House.

De Winterspelen in Zuid-Korea worden niet specifiek in één stad georganiseerd, maar over een wat breder gebied. Qua organisatie lijkt dat voorlopig uitstekend te kunnen. In Nederland zijn de plannen voor kandidaatstelling voorlopig naar de achtergrond verdwenen. Rutte: ,,Er is niets waarom het niet zou kunnen. Maar dat is geen overheidszaak. Dan moet de sportwereld zelf zoiets bij elkaar zien te brengen. Dan moeten we goed kijken wat de maatschappelijke impact is en hoe het financieel loopt. Tot en met 2028 zijn de Olympische Spelen nu vastgelegd. Dus het is dan iets voor de langere termijn.”