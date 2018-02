Satudarah-kopstuk weer opgepakt in Oostenrijk

Een van de oprichters van motorbende Satudarah, Michel B., is voor de tweede keer in korte tijd aangehouden in Oostenrijk. Hij was eerder deze week nog door de Oostenrijkse rechter op borgtocht vrijgelaten. ,,Maar wij willen hem echt heel graag gewoon in hechtenis hebben”, licht een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) toe.

In een nieuw Europees aanhoudingsbevel heeft het Nederlandse OM het vluchtgevaar onderstreept. B. was nog in het wintersportoord Gerlos in Tirol. Hij werd daar ruim een week geleden ook al gearresteerd op verzoek van de Nederlandse autoriteiten, maar kwam na het weekend weer op vrije voeten.

De man wordt verdacht van leidinggeven aan een criminele organisatie. Diezelfde verdenking geldt ook voor diverse andere leiders van Satudarah, die in eigen land in voorarrest zitten. Ze zouden zich schuldig maken aan geweld, afpersing, wapenbezit en drugshandel.

In september vorig jaar werden drie landelijke bestuursleden van Satudarah aangehouden: Xanterra M., zijn broer Angelo M. en Paul M. Afgelopen week volgde in Tilburg de arrestatie van de landelijke penningmeester en de penningmeester van chapter Eindhoven.

B. was maandenlang voortvluchtig. Hij stond sinds oktober op de nationale opsporingslijst van het OM. Hij was op wintersportvakantie in Gerlos.