Zuiden des lands in feeststemming

Brabant en Limburg gaan vanaf zaterdag weer helemaal los. Het jaarlijkse carnaval is begonnen. Tot en met dinsdag is het hossen, drinken en zingen geblazen.

Belangrijk onderdeel van het carnaval is de carnavalsoptocht. Die trekken vaak het meeste publiek. Op de website optochtenkalender.nl staan voor februari ruim duizend optochten op de agenda. Na aftrek van buitenlandse optochten en festiviteiten die niets met carnaval te maken hebben, blijven er nog een kleine negenhonderd over, verdeeld over het land.

De manier waarop Brabant en Limburg carnaval vieren verschilt op details. Terwijl veel Brabantse gemeenten een andere naam aannemen, Den Bosch wordt Oeteldonk en Breda heet Kielegat, komen deze naamsveranderingen in Limburg slechts mondjesmaat voor. Een ander verschil betreft Prins Carnaval. In Limburg kan deze functie slechts één seizoen door dezelfde persoon worden bekleed. In Brabant kan de prins jarenlang door dezelfde persoon worden vertolkt.

Het wordt geen weer voor al te luchtige feestkleding. Zaterdag overdag wordt het maximaal 3 à 4 graden. Vanaf zondag neemt de neerslagkans iets toe en lijkt het wat minder koud te worden. Maandag en dinsdag is het waarschijnlijk licht wisselvallig met een paar (winterse) buien, maar ook af en toe zon, verwacht Weeronline.