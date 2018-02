Man probeert agent te wurgen bij aanhouding

De politie heeft in Roosendaal een 30-jarige man uit Venlo gearresteerd die een agent probeerde te wurgen. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. De man was onder invloed van alcohol en drugs.

Twee agenten wilden de man aanhouden op de Markt in het uitgaanscentrum, omdat hij enkele meisjes lastig viel en weigerde zijn identiteitsbewijs te tonen. Hierbij ontstond een vechtpartij, waarbij de verdachte erin slaagde een arm om de nek van een van de agenten te leggen en hem probeerde te wurgen. Toegesnelde agenten slaagden er vervolgens in hun collega te ontzetten en de man aan te houden. Hierbij is pepperspray gebruikt. Een andere agent liep een hoofdwond op.