Man vast na bedreiging Turkse ambassade

De politie heeft in Dordrecht waarschuwingsschoten gelost om een 36-jarige man aan te houden. Hij wordt ervan verdacht dat hij een valse melding heeft gedaan over een dreiging op de Turkse ambassade in Den Haag. De ambassade werd in verband daarmee zondagavond enige tijd extra beveiligd.

Volgens de politie belde de man tegen 19.00 uur op en meldde dat twee mensen een aanslag wilden plegen op de ambassade. De politie nam geen enkel risico en en zette een arrestatieteam in bij het gebouw in Den Haag.

Ondertussen kwam uit onderzoek komt naar voren dat de melder in Dordrecht woont. Hij staat bij plaatselijke agenten bekend als iemand die verward is en vaker valse meldingen doet. Toen de politie naar zijn woning aan de Vorrinklaan ging, kwam hij naar buiten met een vuurwapen. Omdat de man niet luisterde naar de politie, losten agenten waarschuwingsschoten. Daarop luisterde de man wel en kon hij worden aangehouden.

Niemand raakte gewond. Het wapen bleek nep te zijn. De maatregelen bij de ambassade zijn opgeheven.