Weer aardbeving in Groningen

Bij het Groningse plaatsje Garrelsweer, ten zuiden van Loppersum, was zondag aan het eind van de middag weer een aardbeving. De beving had een kracht van 2.2 en was op een diepte van 3 kilometer, meldt het KNMI.

Bij de redactie van RTV Noord kwamen verschillende meldingen binnen van mensen die zeiden dat ze de beving hebben gevoeld. Donderdag was in Loppersum, op een paar kilometer van Garrelsweer, een aardbeving met een kracht van 2.0. Bij Loppersum bevindt zich een gasveld.

Op 8 januari was er een zwaardere beving bij Zeerijp van 3.4.