50PLUS stemt verdeeld over donorwet

De Eerste Kamerfractie van de politieke partij 50PLUS zal verdeeld over de donorwet stemmen. Senator Jan Nagel zal voor stemmen, Martine Baay niet, zeiden de twee in RTL Late Night.

De Eerste Kamer praat al twee weken over het voorstel van Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66) om mensen voortaan donor te laten zijn, tenzij ze daar bezwaar tegen maken.

Om het wetsvoorstel aan te nemen zijn 38 stemmen nodig. Van de 75 senatoren hebben nu dertig gezegd voor te stemmen, 21 zijn zeker tegen. De overige partijen zijn verdeeld, of hebben nog geen knoop doorgehakt.

De teneur was vorige week voorzichtig positief. Een motie die zorgen over de rol van nabestaanden moest wegnemen, werd echter afgelopen week nog gewijzigd. Of dat iets verandert aan de stemverhouding moet dinsdag blijken.

